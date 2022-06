Cassano | Van Basten? Ha detto una stron**ta su Messi Si alza la mattina e spara cose allucinanti

Pubblicità

My7th2 : @giacomo1994_ Ti stai perdendo il Cassano Show, solo perché Van Basten, ripeto Van Base preferisce Cruijff e Maradona a Messi ?? - Aleamoruso99 : Sommando tutti questi fattori è naturale avere uno con una smisurata voglia di emergere. Ma non sembra una testa c… -

AreaNapoli.it

Ittersum (Paesi Bassi) sulla relazione medico - paziente; Filippo Boscia (Italia) sulla ... Francesco Savino, vescovo diallo Jonio e vicepresidente della Cei per l'area Sud, è intervenuto ...... Roger Kluge anticipò la volata ad'Adda 2016, a Damiano Cima il gruppo arrivò in scia ma ... se tutto va bene, Démare (254 punti) vincerà davanti a Cavendish (132), Gaviria (124), Mathieu... Cassano, che bordata a Van Basten: 'Ormai gioca solo a golf e spara ca**te su Messi' Nell'ultima puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano ha risposto in maniera polemica alle parole di Van Basten su Messi.Preoccupa il fermo allo stabilimento Stellantis di Melfi. Stop anche alla Honda. Preoccupazione alla Trigano Van, i dipendenti continuano la cassa integrazione al 50% Resta alta l'attenzione sul polo ...