Calciomercato Spezia, riscattati Agudelo, Bourabia e Reca (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato Spezia, arrivano i primi affarri conclusi: triplice riscatto di Agudelo, Bourabia e Reca. Salta Manaj, ma si tratta ancora Lo Spezia torna al lavoro dopo lo sblocco del Calciomercato e ufficializza subito i riscatti di tre calciatori. Si tratta di: Kevin Agudelo dal Genoa, Mehdi Bourabia dal Sassuolo e Arkadiusz Reca dall'Atalanta. Non è stato invece riscattato Rey Manaj, ma rimane aperta la trattativa per riportarlo in Liguria in un secondo momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

