Calciomercato Milan – Romagnoli vuole solo la Lazio: a luglio l’annuncio? (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Romagnoli vorrebbe vestire solo la maglia della Lazio: a luglio arriverà l'annuncio? Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni divorrebbe vestirela maglia della: aarriverà l'annuncio?

Pubblicità

DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - DiMarzio : #Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri - Corriere : Maldini-Milan, perché la firma del rinnovo non è ancora arrivata - GIUSPEDU : RT @SkySport: Milan: arriva Kosovare Asllani, l'Ibra al femminile #SkySport #SkyCalciomercato #Milan #Asllani - sportli26181512 : Milan: arriva Kosovare Asllani, l'Ibra al femminile. Le news di calciomercato: Acquisto di spessore per le rossoner… -