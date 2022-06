Calcio: Zaniolo, 'l'interesse delle grandi squadre fa piacere, significa che vali' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - "L'interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te significa che vali e questo no, non mi distrae". Così l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham. Erede di Dybala? "È un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto", aggiunge Zaniolo. Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - "L'mi fa: se pensano a techee questo no, non mi distrae". Così l'attaccante della Roma Nicolòin un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham. Erede di Dybala? "È un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto", aggiunge

