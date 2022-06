Boltiere | al via iniziative per tutta la popolazione

(Di venerdì 17 giugno 2022) Partirà da venerdì 24 giugno prossimo lo spazio compiti organizzato nel comune diin collaborazione con gli educatori del progetto DigEducati, i genitori volontari, i ragazzi delle scuole Secondarie di II grado e l’Amministrazione Comunale. Sarà possibile per bambine e bambine, ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado (6-14 anni), ritrovarsi insieme il venerdì mattino per fare i compiti. L’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30 presso la Palestra comunale “Atleti Azzurri d’Italia”, tutti i venerdì dal 24 giugno al 29 luglio. Il costo di iscrizione a questa iniziativa di 10 euro, copre la quota assicurativa oltre che ovviamente tutto il periodo di partecipazione. Per avere maggiori informazioni lunedì 20 giugno alle ore 21.00, sempre presso la palestra comunale è previsto un incontro informativo e di conoscenza. Sempre nei mesi estivi, ...

