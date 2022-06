Berrettini-van de Zandschulp, a che ora si gioca la semifinale al Queen’s: programma in chiaro, canale tv, streaming (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani alle ore…Matteo Berrettini scenderà in campo per le semifinali del celebre torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra il romano affronterà l’insidioso olandese Botic van de Zandschulp e in palio c’è l’accesso all’ultimo atto dell’ATP500 britannico. Matteo viene dal successo in due set contro l’americano Tommy Paul. Una vittoria senza sciorinare un tennis scintillante, ma decisamente concreta per l’azzurro che si conferma grande interprete di questa superficie. Sulla sua strada però c’è un giocatore che anch’egli sa giocare piuttosto bene sull’erba come la netta vittoria odierna contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina certifica. Neerlandese che nel suo percorso si è imposto anche contro tennisti di rilievo come l’australiano Alex de Minaur e lo statunitense Reilly Opelka. A proposito di erba ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani alle ore…Matteoscenderà in campo per le semifinali del celebre torneo del. Sull’erba di Londra il romano affronterà l’insidioso olandese Botic van dee in palio c’è l’accesso all’ultimo atto dell’ATP500 britannico. Matteo viene dal successo in due set contro l’americano Tommy Paul. Una vittoria senza sciorinare un tennis scintillante, ma decisamente concreta per l’azzurro che si conferma grande interprete di questa superficie. Sulla sua strada però c’è untore che anch’egli sare piuttosto bene sull’erba come la netta vittoria odierna contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina certifica. Neerlandese che nel suo percorso si è imposto anche contro tennisti di rilievo come l’australiano Alex de Minaur e lo statunitense Reilly Opelka. A proposito di erba ...

Pubblicità

SportRepubblica : Berrettini, chi è Van de Zandschulp, il suo avversario in semifinale al Queen’s [aggiornamento delle 17:19] - zazoomblog : Chi è Botic van de Zandschulp il prossimo avversario di Matteo Berrettini al Queen’s: precedenti ranking e statisti… - AnsaRomaLazio : Queen's: Berrettini batte Paul e vola in semifinale. L'azzurro dovrà affrontare l'olandese van de Zandschulp #ANSA - lafintacinica : RT @Eurosport_IT: Che momento per Matteo #Berrettini! ? 7/7 al rientro dall’infortunio ? 4a semfinale in un ATP 500 ? 31 vittorie su 37… - leggoit : Berrettini avanti al Queen's: battuto Paul in due set (6-4 6-2). In semifinale affronterà l'olandese Botic van de Z… -