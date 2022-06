Benno Neumair, violenza in carcere. Ma è stato lui che, dopo i genitori, ha tentato di uccidere ancora (Di venerdì 17 giugno 2022) Emergono nuovi elementi sulla personalità di Benno Neumair. dopo aver ucciso i genitori Peter e Laura, il giovane tentò un altro omicidio. Nessuna infermità mentale per Benno Neumair. Il giovane – secondo gli esperti del settore – era perfettamente in grado d’intendere e volere quando ha ucciso i genitori Peter Neumair e Laura Perselli e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 giugno 2022) Emergono nuovi elementi sulla personalità diaver ucciso iPeter e Laura, il giovane tentò un altro omicidio. Nessuna infermità mentale per. Il giovane – secondo gli esperti del settore – era perfettamente in grado d’intendere e volere quando ha ucciso iPetere Laura Perselli e L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitinterno : Colluttazione in carcere per Benno Neumair: «Cercò di strangolare un compagno di cella» - FonteUfficiale : Colluttazione in carcere dell'imputato per il duplice omicidio dei genitori - rinnegatto : Non so chi sia questo Benno Neumair, per me potrebbe essere un personaggio di Robert Walser come l'ultimo acquisto… - infoitinterno : Benno Neumair, lo zio Gianni: «Deve dire tutta la verità, ha premeditato i delitti» - infoitinterno : Benno Neumair ha aggredito il suo compagno di cella: «Ha cercato di strangolarlo» -