ATP Queen’s 2022, Matteo Berrettini liquida Tommy Paul e vola in semifinale! (Di venerdì 17 giugno 2022) Al Queen’s di Londra, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di tennis, oggi, venerdì 17 giugno, sono iniziati i quarti del tabellone principale di singolare maschile: sul Centrale, per la parte bassa, arriva l’affermazione dell’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 2, sullo statunitense Tommy Paul per 6-4 6-2 in un’ora e 15 minuti. Per lui sfida in semifinale contro il neerlandese Botic van de Zandschulp. Nel primo set Berrettini subisce subito il break a 15 nel secondo gioco. I servizi dominano nella fase centrale, poi Berrettini dall’1-4 vince gli ultimi cinque giochi disputati nel parziale e col primo set point a disposizione nel decimo game chiude sul 6-4 dopo 38 minuti. La seconda partita vede Paul annullare due palle ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Aldi Londra, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di tennis, oggi, venerdì 17 giugno, sono iniziati i quarti del tabellone principale di singolare maschile: sul Centrale, per la parte bassa, arriva l’affermazione dell’azzurro, testa di serie numero 2, sullo statunitenseper 6-4 6-2 in un’ora e 15 minuti. Per lui sfida in semifinale contro il neerlandese Botic van de Zandschulp. Nel primo setsubisce subito il break a 15 nel secondo gioco. I servizi dominano nella fase centrale, poidall’1-4 vince gli ultimi cinque giochi disputati nel parziale e col primo set point a disposizione nel decimo game chiude sul 6-4 dopo 38 minuti. La seconda partita vedeannullare due palle ...

