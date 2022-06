Vincere i Mondiali a dieci anni mentre sei rimbalzato tra zii e nonne (Di giovedì 16 giugno 2022) Aveva anticipato tutti per il quarantennale della vittoria a Espagña 82 il neo direttore de Il Mattino Francesco de Core con il suo “Mondiali 1982. La rivincita. Dalla polvere alla gloria: il trionfo dell’Italia (Diarkos)”, un bel reportage con grande qualità di scrittura. Ora che siamo a pochi giorni dall’evento celebrativo la Rai annuncia per il 20-21-22 il primo passaggio in sala del Docufilm “Il viaggio degli eroi”, ma a Napoli c’è ancora un altro scrittore-editore, Aldo Putignano, che tenta la sua versione con “Spagna 82. La più grande impresa del calcio italiano (pagg. 192, euro 15; Homo scrivens)”. Aveva 10 anni il bambino – allora a quell’età lo eravamo – Putignano, ed era un pacco postale che i suoi genitori si rimballavano tra zii e nonne. Ma il suo obbiettivo in quell’estate del 1982 era prepararsi per bene sul libro di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Aveva anticipato tutti per il quarantennale della vittoria a Espagña 82 il neo direttore de Il Mattino Francesco de Core con il suo “1982. La rivincita. Dalla polvere alla gloria: il trionfo dell’Italia (Diarkos)”, un bel reportage con grande qualità di scrittura. Ora che siamo a pochi giorni dall’evento celebrativo la Rai annuncia per il 20-21-22 il primo passaggio in sala del Docufilm “Il viaggio degli eroi”, ma a Napoli c’è ancora un altro scrittore-editore, Aldo Putignano, che tenta la sua versione con “Spagna 82. La più grande impresa del calcio italiano (pagg. 192, euro 15; Homo scrivens)”. Aveva 10il bambino – allora a quell’età lo eravamo – Putignano, ed era un pacco postale che i suoi genitori si rimballavano tra zii e. Ma il suo obbiettivo in quell’estate del 1982 era prepararsi per bene sul libro di ...

Pubblicità

napolista : Vincere i Mondiali a dieci anni mentre sei rimbalzato tra zii e nonne “Spagna 82. La più grande impresa del calcio… - vengoodallaluna : RT @vionlyfans_: tw: ed, nazionale avere un dca che non é l’anoressia é un po’ come vincere gli europei ma non passare le selezioni per i m… - vionlyfans_ : tw: ed, nazionale avere un dca che non é l’anoressia é un po’ come vincere gli europei ma non passare le selezioni per i mondiali - MarcoFabris13 : @turkaill @Gazzetta_it Dopo 15 anni dall'ultimo mondiale e soprattutto dopo 2 anni in cui Ferrari si è concentrata… - blackbloc1312 : @robymancio Scusi mister,ma il nuovo percorso doveva iniziare già dopo l'europeo a mio avviso,le qualificazioni Mon… -