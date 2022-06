Vertice Kiev | Macron vuole “prendersi” la Crimea

(Di giovedì 16 giugno 2022) La guerra in Ucraina è giunta al 113esimo giorno di guerra. Nelle ultime ore, le forze di aggressione russe hanno segnalato la cattura di due militari americani, volontari a fianco della resistenza ucraina nelle zone di Kharkiv, caduti in un’imboscata del nemico, dopo aver ricevuto informazioni volontariamente errate. Come riportato dal quotidiano britannico Telegraph, si tratta del terzo e del quarto occidentale che finiscono sotto la custodia di Mosca. E lo scenario non pare essere tra i più promettenti. I primi due – soldati delle forze britanniche – furono condannati sommariamente, da un tribunale filorusso del Donbass, alla pena di morte, con l’accusa di essere mercenari. Non è difficile pensare che la stessa sorte possa ricadere anche nei confronti dei militari Usa. L’Europa è arrivata aNel frattempo, mentre lo scenario di guerra divampa sempre più, il ...

L'Ucraina non entrerà nella Nato, ma sarà al prossimodi Madrid. Non è naturalmente parte del G7, ma parteciperà al summit di fine giugno. Non ... Francia e Italia - simbolicamente anello ...Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa adopo aver incontrato, con il presidente francese Macron e il presidente tedesco Scholz, il presidente ucraino Volodymyr ...Roma, 16 giu. (askanews) - I Paesi Nato hanno annunciato "altro sostegno" all'Ucraina, "comprese le tanto necessarie armi pesanti e sistemi a lungo raggio", in modo che possa "difendersi dall'aggressi ...Draghi, Macron e Scholz si sono recati in visita a Kiev per incontrare Zelensky: le parole del premier in conferenza stampa ...