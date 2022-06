Vendée Arctique, niente circumnavigazione dell’Islanda per Pedote (Di giovedì 16 giugno 2022) Partita lo scorso 12 giugno da Les Sables d’Olonne, in Francia, la Vendée Arctique, la regata cui prende parte l’italiano Giancarlo Pedote valida per la qualificazione al Vendée Globe 2024. L’evento organizzato da SAEM Vendée, con un percorso molto duro dalla lunghezza di 3.500 miglia e che prevedeva la circumnavigazione dell’Islanda, ha subito una modifica: a causa delle condizioni meteo molto difficili, soprattutto a nord-est dell’isola nordica, è stato deciso dalla direzione di gara che il percorso non prevedrà più la sua circumnavigazione. Come cambia il percorso della Vendée Arctique A darne la notizia è Alain Lebeouf, Presidente di SAEM e del Dipartimento di Vendée: “In questa seconda edizione ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 giugno 2022) Partita lo scorso 12 giugno da Les Sables d’Olonne, in Francia, la, la regata cui prende parte l’italiano Giancarlovalida per la qualificazione alGlobe 2024. L’evento organizzato da SAEM, con un percorso molto duro dalla lunghezza di 3.500 miglia e che prevedeva la, ha subito una modifica: a causa delle condizioni meteo molto difficili, soprattutto a nord-est dell’isola nordica, è stato deciso dalla direzione di gara che il percorso non prevedrà più la sua. Come cambia il percorso dellaA darne la notizia è Alain Lebeouf, Presidente di SAEM e del Dipartimento di: “In questa seconda edizione ...

