Ultime Notizie Roma del 16-06-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022)dailynews radiogiornale giovedì 16 giugno Buongiorno da Francesco evitare ma draghi Macron è sciolta arriveranno Stamani in treno a Kiev per ribadire il sostegno al Ucraina contro l’invasione della Russia e tentare di esplorare possibile via d’uscita dal conflitto una missione carica di valore simbolico i leader dei tre principali paesi europei insieme da Denis kikir dovrà la fine negoziare con Mosca secondo il presidente francese aspetta zielinski decidere come deve finire questa guerra ribatte La casa è pronta Intanto il gas anche alleni Plus ridotto del 15% la fede dà il via libera al maggiore rialzo dei tassi di interesse dal 1994 per cercare di temperare un in azione americana schizzata ai massimi da 40 anni non stiamo cercando di durare una ricezione assicura Power of Wall Street ha chiuso ieri sera in netto rialzo bene anche l’apertura oggi delle borse ...