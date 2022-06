Ultime Notizie – Quarantena positivi covid, Gismondo: “Eliminabile già adesso” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Con il tipo di patologia che in questo momento dà il virus” Sars-CoV-2, “la Quarantena è assolutamente eccessiva, perché” oggi il coronavirus pandemico “è associato a una patologia molto blanda e per malattie virali che causano sintomi analoghi non abbiamo mai rispettato una Quarantena”. La microbiologa Maria Rita Gismondo commenta così all’Adnkronos Salute il traguardo prospettato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo il quale “siamo molto vicini” a poter eliminare l’obbligo di isolamento per le persone positive a covid. “Sono assolutamente d’accordo – ribadisce Gismondo – e secondo me si potrebbe già fare da adesso“. Anche perché, fa notare la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) “Con il tipo di patologia che in questo momento dà il virus” Sars-CoV-2, “laè assolutamente eccessiva, perché” oggi il coronavirus pandemico “è associato a una patologia molto blanda e per malattie virali che causano sintomi analoghi non abbiamo mai rispettato una”. La microbiologa Maria Ritacommenta così all’Adnkronos Salute il traguardo prospettato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo il quale “siamo molto vicini” a poter eliminare l’obbligo di isolamento per le persone positive a. “Sono assolutamente d’accordo – ribadisce– e secondo me si potrebbe già fare da“. Anche perché, fa notare la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di ...

