Ucraina: Draghi, Macron e Scholz sono arrivati a Kiev, la prima storica visita dall'inizio del conflitto (Di giovedì 16 giugno 2022) In Ucraina sono arrivati Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron, a Kiev per la loro prima visita dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 giugno 2022) InMario, Olafed Emmanuel, aper la lorodell'invasione russa il 24 febbraio. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Palazzo_Chigi : Incontro con Bennett, Draghi: l’Italia sostiene e continuerà a sostenere in maniera convinta l’#Ucraina, il suo des… - ShotOfWhisky : E' impossibile smettere di pensare all'Ucraina Draghi, Scholz e Macron arrivano a Kiev. 'Saranno settimane molto d… - RobertoSignore7 : RT @ScocuzzaNicola: Questa foto rappresenta una speranza di pace. Il protagonismo dell'Europa può e deve mettere fine alla guerra in atto i… -