Traffico Roma del 16-06-2022 ore 18:30 (Di giovedì 16 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione raccomandiamo ancora prudenza sul tratto Firenze Roma dell’autostrada del sole perché a causa di un precedente incidente della momentanea chiusura tratto ci sono almeno 10 km di coda tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord verso Napoli si transita tramite la corsia di sorpasso ulteriori disagi al Traffico ancora per un precedente incidente sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra via della Magliana e Boccea dove le transito continua ad essere sostenuto tra Bufalotta e Prenestina trafficata all’esterno Come di consueto tra l’autostrada Roma-fiumicino e la Prenestina solo Traffico in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 mentre cambia poco su via del Foro Italico dove gli spostamenti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione raccomandiamo ancora prudenza sul tratto Firenzedell’autostrada del sole perché a causa di un precedente incidente della momentanea chiusura tratto ci sono almeno 10 km di coda tra Ponzanono e la diramazionenord verso Napoli si transita tramite la corsia di sorpasso ulteriori disagi alancora per un precedente incidente sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra via della Magliana e Boccea dove le transito continua ad essere sostenuto tra Bufalotta e Prenestina trafficata all’esterno Come di consueto tra l’autostrada-fiumicino e la Prenestina soloin uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre cambia poco su via del Foro Italico dove gli spostamenti ...

