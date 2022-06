Traffico Roma del 16-06-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente in direzione centro nell’area dell’incendio di ieri a Malagrotta al momento non risultano i risentimenti alla circolazione oggi in Centro Stile era la Millemiglia parata di auto d’epoca via Veneto a Chiusa La Porta Pinciana via Boncompagni dalle 14 a mezzanotte chiuderà In entrambe le direzioni fino a domani a Flaminio lavori sul manto stradale in via Azuni senso unico di circolazione Azuni via Vico e via Gianturco infine domani dalle 8:30 alle 12:30 possibili disagi sulla rete Atac per uno sciopero di 4 ore indetto dai sindacati USB Orsa TPL regolari busTPL e collegamenti regionali di Cotral In collaborazione con Luce Verde infomobilità