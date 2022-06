Tony Khan: “Vi spiego perché Wardlow mi ricorda Sting” (Di giovedì 16 giugno 2022) In un’intervista con Busted Open Radio, il presidente della AEW Tony Khan ha parlato dell’ascesa di Wardlow nella compagnia dopo il suo angle con MJF, paragonando la carriera del big man a quella di un’altra leggenda, ora anche lui sotto contratto con la All Elite Wrestling: Sting. Il paragone Khan dice: “Sono un estimatore del wrestling vecchia scuola, come lo siete voi in ascolto, e so che alcuni di voi sono fan della UWF. Ho guidato tante volte con Tommy Dreamer e ne parliamo tanto. E ricordo un altro wrestler che la gente non considera necessariamente uno che ha iniziato come bodyguard. Non proprio un bodyguard, ma una figura simile che aiutava un altro wrestler, lavorando con altri, non concentrandosi sulla propria carriera in singolo“. L’uomo chiamato ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 giugno 2022) In un’intervista con Busted Open Radio, il presidente della AEWha parlato dell’ascesa dinella compagnia dopo il suo angle con MJF, paragonando la carriera del big man a quella di un’altra leggenda, ora anche lui sotto contratto con la All Elite Wrestling:. Il paragonedice: “Sono un estimatore del wrestling vecchia scuola, come lo siete voi in ascolto, e so che alcuni di voi sono fan della UWF. Ho guidato tante volte con Tommy Dreamer e ne parliamo tanto. E ricordo un altro wrestler che la gente non considera necessariamente uno che ha iniziato come bodyguard. Non proprio un bodyguard, ma una figura simile che aiutava un altro wrestler, lavorando con altri, non concentrandosi sulla propria carriera in singolo“. L’uomo chiamato ...

