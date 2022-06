Suicidio assistito | consegnato il farmaco a un 44enne tetraplegico | è la prima volta in Italia

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Associazione Coscioni: 'Alle 11.05 è morto 'Mario' la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico C… - HuffPostItalia : È morto Federico Carboni, è il primo suicidio assistito in Italia - TgLa7 : #AssociazioneCoscioni, 'e' morto Mario' 44enne tetraplegico marchigiano, primo suicidio assistito Italia - mrtrevi : Suicidio assistito, è morto 'Mario': farmaco e strumentazione acquistati grazie a una raccolta fondi - CorriereUmbria : Morto il primo italiano che ha scelto legalmente il suicidio assistito #suicidioassistito -

12.27, "E' morto Mario" L'Associazione Luca Coscioni ha reso noto che "alle 11.05 è morto Mario",il 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) che aveva ottenuto il via libera per il ...L' Associazione Luca Coscioni aveva fatto sapere in mattinata che Mario , il 44enne primo italiano a ottenere il via libera alin virtù della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, aveva ricevuto sia il farmaco che lo strumento per la somministrazione. Poche ore dopo Mario è morto. E ...(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare ...Il 44enne marchigiano Federico Carboni è morto dopo una lunga battaglia. Si tratta del primo caso di suicidio assistito legale in Italia.