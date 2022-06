Siria: alto leader dello Stato Islamico catturato in un raid USA (Di giovedì 16 giugno 2022) In un villaggio a sud del confine tra Siria e Turchia, le forze statunitensi hanno catturato un alto leader dello Stato Islamico. La cattura è avvenuta durante un raid in elicottero. In una dichiarazione dell’operazione si legge che non risultano danni a cose o persone, né alle risorse della coalizione ribelle. raid USA in Siria: Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 giugno 2022) In un villaggio a sud del confine trae Turchia, le forze statunitensi hannoun. La cattura è avvenuta durante unin elicottero. In una dichiarazione dell’operazione si legge che non risultano danni a cose o persone, né alle risorse della coalizione ribelle.USA in

