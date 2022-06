Scienza, la birra fa bene al microbioma: consumo moderato per la salute intestinale (Di giovedì 16 giugno 2022) La birra chiara, anche in versione alcol-free, se consumata in quantita’ moderate potrebbe essere positiva per la salute intestinale. A questa interessante conclusione giunge uno studio, pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, condotto dagli scienziati dell’Universidade Nova de Lisboa. Il team, guidato da Ana Faria, ha eseguito un’indagine pilota, confrontando i microbiomi intestinali di uomini che consumavano birre alcoliche e analcoliche. La birra, spiegano gli esperti, contiene composti che possono essere benefici per l’organismo, come i polifenoli, che influenzano positivamente la varietà di microbi presenti nell’intestino umano. Nell’analisi, sono stati coinvolti 19 uomini sani, a cui e’ stato chiesto di consumare giornalmente circa 300 grammi di birra ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) Lachiara, anche in versione alcol-free, se consumata in quantita’ moderate potrebbe essere positiva per la. A questa interessante conclusione giunge uno studio, pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, condotto dagli scienziati dell’Universidade Nova de Lisboa. Il team, guidato da Ana Faria, ha eseguito un’indagine pilota, confrontando i microbiomi intestinali di uomini che consumavano birre alcoliche e analcoliche. La, spiegano gli esperti, contiene composti che possono esserefici per l’organismo, come i polifenoli, che influenzano positivamente la varietà di microbi presenti nell’intestino umano. Nell’analisi, sono stati coinvolti 19 uomini sani, a cui e’ stato chiesto di consumare giornalmente circa 300 grammi di...

Pubblicità

ilovebirra : RT @ildenaro_it: #Scienza, la #birra fa bene al #microbioma: #consumo #moderato per la #salute #intestinale - birraBUZZ : RT @ildenaro_it: #Scienza, la #birra fa bene al #microbioma: #consumo #moderato per la #salute #intestinale - ildenaro_it : #Scienza, la #birra fa bene al #microbioma: #consumo #moderato per la #salute #intestinale - stock310878 : RT @GruppoHeineken: Per una buona birra non bastano natura e tradizioni millenarie, serve anche la scienza! Alcune invenzioni del XVIII s… - birraBUZZ : RT @GruppoHeineken: Per una buona birra non bastano natura e tradizioni millenarie, serve anche la scienza! Alcune invenzioni del XVIII s… -