San Severo, accuse: furti di auto ed estorsioni, sei arresti Carabinieri (Di giovedì 16 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG), supportati altresì da altri militari del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, della Sio del 10° Rgt Campania e della Sat dell’11° Rgt cc Puglia nonché da unità cinofile di Bari, hanno dato esecuzione, in San Severo (FG), a una misura cautelare personale a carico di 6 persone (3 in custodia in carcere e 3, invece, agli arresti domiciliari), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’indagine in questione, convenzionalmente denominata “On the road”, ha coinvolto complessivamente 24 persone di San Severo e, nello specifico, secondo le risultanze raccolte a seguito delle indagini preliminari svolte, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 16 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Questa mattina, idella Compagnia di San(FG), supportati altresì da altri militari del Comando Provincialedi Foggia, della Sio del 10° Rgt Campania e della Sat dell’11° Rgt cc Puglia nonché da unità cinofile di Bari, hanno dato esecuzione, in San(FG), a una misura cautelare personale a carico di 6 persone (3 in custodia in carcere e 3, invece, aglidomiciliari), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’indagine in questione, convenzionalmente denominata “On the road”, ha coinvolto complessivamente 24 persone di Sane, nello specifico, secondo le risultanze raccolte a seguito delle indagini preliminari svolte, ...

EmiliaSensale : Vi ricordo che oggi si tiene il vernissage della mostra RINASCITA, VIBRAZIONI, INCANTO. ?? ?? ????? @ Complesso Monumen… - SanSeveroNews : Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di una nostra concittadina residente fuori dal nostro comune. Sappiamo che le… - checchinato_j : Andrea Pazienza era di San Severo. E in queste settimane e fino a Settembre al MAT (Museo Alto Tavoliere) c’è una m… - mister_mister_w : @Dischivolanti La bellezza. Io per casa nel peggior bar di San severo scorgo.dei disegni ed il proprietario: si, lu… - RednewsGargano : Tentano rapina in gioielleria a San Severo. Fermati un maggiorenne e un minorenne -