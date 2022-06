Roma, brucia la discarica di Malagrotta. "Entro 6 chilometri": disastro ambientale, ordinanza choc (Di giovedì 16 giugno 2022) La discarica di Malagrotta è andata a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, provocando danni e disagi piuttosto gravi. Dopo il contenimento dell'incendio da parte di circa sessanti vigili del fuoco, al lavoro tutta la notte, continuano a esserci fiamme sparse e una densa colonna di fumo che preoccupa i residenti. Per spegnere definitivamente il rogo, che ha divorato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, ci vorranno diversi giorni. Per ora si è riusciti solo a confinare le fiamme ed evitare che si propagassero altrove. Nella zona, come riporta il Messaggero, l'aria sarebbe letteralmente irrespirabile. "Le preoccupazioni le abbiamo espresse da decine di anni. Combattiamo per ridare dignità a questo territorio, dopo aver ospitato la discarica, che ancora ospitiamo. Qui vicino ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladiè andata a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a, provocando danni e disagi piuttosto gravi. Dopo il contenimento dell'incendio da parte di circa sessanti vigili del fuoco, al lavoro tutta la notte, continuano a esserci fiamme sparse e una densa colonna di fumo che preoccupa i residenti. Per spegnere definitivamente il rogo, che ha divorato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, ci vorranno diversi giorni. Per ora si è riusciti solo a confinare le fiamme ed evitare che si propagassero altrove. Nella zona, come riporta il Messaggero, l'aria sarebbe letteralmente irrespirabile. "Le preoccupazioni le abbiamo espresse da decine di anni. Combattiamo per ridare dignità a questo territorio, dopo aver ospitato la, che ancora ospitiamo. Qui vicino ci sono ...

