Rafa Nadal a Maiorca per preparare Wimbledon, con il sogno del Grande Slam nel cassetto (Di giovedì 16 giugno 2022) Rafael Nadal è uscito da assoluto trionfatore dal Court Philippe Chatrier di Parigi, dove grazie alla vittoria ottenuta contro Casper Ruud in finale ha conquistato il suo quattordicesimo titolo al Roland Garros, il numero 22 a livello Major. A due giorni di distanza da quell’impresa hanno però fatto il giro del mondo le immagini del campione spagnolo che, dopo essersi sottoposto ad un trattamento di radiofrequenza pulsata dal dottor Angel Ruiz-Cotorro per cercare di risolvere definitivamente il problema al piede sinistro, lasciava con le stampelle la clinica di Barcellona. “Preferirei perdere la finale del Roland Garros in cambio di un nuovo piede. Vincere è bello, ma la vita è molto più importante di qualsiasi titolo” – e ancora – “Giocherò a Wimbledon solamente se il corpo me lo permetterà”. Queste dichiarazioni di ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022)elè uscito da assoluto trionfatore dal Court Philippe Chatrier di Parigi, dove grazie alla vittoria ottenuta contro Casper Ruud in finale ha conquistato il suo quattordicesimo titolo al Roland Garros, il numero 22 a livello Major. A due giorni di distanza da quell’impresa hanno però fatto il giro del mondo le immagini del campione spagnolo che, dopo essersi sottoposto ad un trattamento di radiofrequenza pulsata dal dottor Angel Ruiz-Cotorro per cercare di risolvere definitivamente il problema al piede sinistro, lasciava con le stampelle la clinica di Barcellona. “Preferirei perdere la finale del Roland Garros in cambio di un nuovo piede. Vincere è bello, ma la vita è molto più importante di qualsiasi titolo” – e ancora – “Giocherò asolamente se il corpo me lo permetterà”. Queste dichiarazioni di ...

