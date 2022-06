Quindi, i BTS sono in pausa… oppure no? (Di giovedì 16 giugno 2022) Ieri i membri dei BTS hanno annunciato che il gruppo K-pop di fama mondiale si sarebbe preso una pausa per concentrarsi su progetti da solista. Le 24 ore trascorse da allora sono state un po' movimentate, e ora la band e il suo management sono intervenuti per chiarire la situazione. In un video di un'ora pubblicato martedì su YouTube, i sette membri dei BTS - Jin, Jimin, RM, J-Hope, Suga, V e Jungkook - si sono riuniti attorno a un lungo tavolo pieno di cibo e bevande all'interno della casa in cui hanno vissuto per la prima volta insieme come gruppo per celebrare il nono anniversario della band, un evento noto nell'universo dei BTS come "FESTA"."(sono tutti seduti di fronte alla telecamera, non diversamente dall'Ultima Cena). Dopo un disclaimer iniziale in cui si afferma che il video "NON è sceneggiato! NON è una messa ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Ieri i membri dei BTS hanno annunciato che il gruppo K-pop di fama mondiale si sarebbe preso una pausa per concentrarsi su progetti da solista. Le 24 ore trascorse da allorastate un po' movimentate, e ora la band e il suo managementintervenuti per chiarire la situazione. In un video di un'ora pubblicato martedì su YouTube, i sette membri dei BTS - Jin, Jimin, RM, J-Hope, Suga, V e Jungkook - siriuniti attorno a un lungo tavolo pieno di cibo e bevande all'interno della casa in cui hanno vissuto per la prima volta insieme come gruppo per celebrare il nono anniversario della band, un evento noto nell'universo dei BTS come "FESTA"."(tutti seduti di fronte alla telecamera, non diversamente dall'Ultima Cena). Dopo un disclaimer iniziale in cui si afferma che il video "NON è sceneggiato! NON è una messa ...

