Per l’Istat crescono i poveri in affitto Gli aiuti finora hanno avuto solo un effetto placebo

l'Istat ha reso noti i dati relativi alla povertà in Italia del 2021. Secondo le stime definitive, pubblicate dall'Istat, nel 2021 sono poco più di 1,9 milioni le famiglie in povertà assoluta, e queste rappresentano il 7,5% delle famiglie italiane un dato percentuale leggermente migliore rispetto al 2020 quando la percentuale di incidenza era stata del 7,7%. Il numero delle persone in povertà assoluta resta percentualmente identico rispetto al 2020, pari al 9,4%. E' da segnalare che le famiglie in povertà relativa aumentano all'11,1%, erano il 10,1% nel 2020. Il numero delle famiglie in povertà relativa sono 2,9 milioni, mentre nel 2020 erano 2,6 milioni. Questo a testimoniare che continua uno scivolamento del ceto medio verso la povertà o a rischio di povertà assoluta a fronte di eventi con spese impreviste.

