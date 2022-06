Passo falso per Claudio Santamaria: piovono critiche pesanti sull’attore (Di giovedì 16 giugno 2022) L’attore Claudio Santamaria al centro delle critiche: si parla già di un grosso errore per la sua carriera da interprete del cinema italiano Tra gli attori più amati ed apprezzati del nostro cinema c’è sicuramente l’interprete romano Claudio Santamaria. Un personaggio molto noto, che ha lavorato con grandissimi colleghi e registi e che non disdegna L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) L’attoreal centro delle: si parla già di un grosso errore per la sua carriera da interprete del cinema italiano Tra gli attori più amati ed apprezzati del nostro cinema c’è sicuramente l’interprete romano. Un personaggio molto noto, che ha lavorato con grandissimi colleghi e registi e che non disdegna L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

k1ruai : no raga sono troppo triste di non poterla prendere perché ho l’assicurato e non posso fare 1 solo passo falso - vaniatoni2 : #Golf Scendono in campo i 29 migliori giocatori al mondo. Riflettori puntati sul numero uno #ScottieScheffler già… - JStraccini : @LucioMM1 Secondo me non sanno nemmeno loro cosa vanno trovando. È un terreno così instabile che basta un passo fal… - mywebmagazine : @gnaafamos Secondo me al culmine della sua popolarità farà il passo falso, anzi lo spero, come hanno fatto altri prima di lei - MaSte92_ : RT @massimilianodu: Stasera Teofilo ha perso 5 punti sul patentino di giornalista del MT, altro passo falso e gli tocca la sospensione di u… -