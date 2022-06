Niente Europeo U19 per Gnonto e Scalvini: ecco perché (Di giovedì 16 giugno 2022) Inizia l’avventura europea per la Nazionale Under 19, che si prepara a scendere in campo per gli Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno raggiunto Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, località dove alloggeranno durante tutta la durata del torneo. L’Italia, inserita nel gruppo A, inizierà il 18 giugno contro la Romania; secondo incontro il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Inizia l’avventura europea per la Nazionale Under 19, che si prepara a scendere in campo per gli Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno raggiunto Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, località dove alloggeranno durante tutta la durata del torneo. L’Italia, inserita nel gruppo A, inizierà il 18 giugno contro la Romania; secondo incontro il L'articolo

Pubblicità

LuisaMele1960 : @Quirinale @vonderleyen @EU_Commission Qua in Italia la guerra ha monopolizzato tutti i TG e la firma per la petizi… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Niente Europeo U19 per Gnonto e Scalvini: ecco perchè: Inizia l’avventura europea per la Nazio… - Filippomaggi97 : ?? Sembravano pronti per la Slovacchia invece hanno vinto le resistenze dei club: niente Europeo U19 per #Gnonto e… - frasc77 : @CorinziaMonfort Purtroppo i destini dei lavoratori si decidono a livello quantomeno europeo… Se pure l’Italia foss… - beckyraa : quella pagliaccia della mia allenatrice russa che continua a ripetere che le gare senza le russe non hanno senso pe… -