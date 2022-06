Pubblicità

_kuball_ : @BluDiChina @RisatoNicola @SicilianoSum @Lukyluke311 @GPTurchi @Il_Vitruviano @AdrianaSpappa A me han fatto x caso… - MRFreemanLock : RT @CieloGore104: Comunque la narrazione vuole che se un maschio stupra o commette femminicidio fa parte della sua natura e della mentalità… - albertomarti : RT @CieloGore104: Comunque la narrazione vuole che se un maschio stupra o commette femminicidio fa parte della sua natura e della mentalità… - comet1007 : @BoloBianconera X me la stiamo perdendo soprattutto a livello nervoso, in gran parte dovute al metro arbitrale che… - NovellaTeresa : @La7tv Letta, quel che diceva che Bucci era nervoso, mentre lui se la faceva sotto. -

corriereadriatico.it

'Non abbiamo reso al meglio - ha dichiarato il manager Carletti - anche per un inizioa ... La giornata ha visto il Latina perdere ad Anzio 18 a 6 e l'Arezzo surclassare il Siena 21 a 5,...FERMO -passeggia in centro: i finanzieri gli trovano la cocaina in tasca. È accaduto a Fermo, dove il comportamento di due italiani, in evidente stato di agitazione, ha insospettito i militari. Nervoso mentre passeggia in centro: i finanzieri gli trovano più di mezz'etto di cocaina Era nervoso e particolarmente agitato un uomo di 40 anni di Civitavecchia, incensurato, fermato a seguito di un ordinario controllo da parte degli agenti di polizia del comando locale. Questo suo atte ...FERMO - Nervoso mentre passeggia in centro: i finanzieri gli trovano la cocaina in tasca. È accaduto a Fermo, dove il comportamento di due italiani, in evidente stato di agitazione, ...