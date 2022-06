“L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea”, afferma Draghi dopo il ‘proficuo vertice’ di oggi a Kiev (Di giovedì 16 giugno 2022) Al termine del vertice che a Kiev ha visto riuniti intorno ad un tavolo il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente della Romania Klaus Iohannis, ed il leader ucraino, Zelensky, si è tenuta una conferenza stampa. Un briefing, quello che ha visto protagonista il nostro presidente del Consiglio, aperto da una frase ‘forte’: “L’Italia vuole l’Ucraina in Ue“. Draghi: “L’Unione europea dimostra una straordinaria unità nel sostenere l’Ucraina così come è stato chiesto da Zelensky Questo perché, ha continuato il capo del governo italiano, “oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania, tre Paesi fondatori dell’Unione europea, e il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) Al termine del vertice che aha visto riuniti intorno ad un tavolo il premier Mario, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente della Romania Klaus Iohannis, ed il leader ucraino, Zelensky, si è tenuta una conferenza stampa. Un briefing, quello che ha visto protagonista il nostro presidente del Consiglio, aperto da una frase ‘forte’: “in Ue“.: “L’Unionedimostra una straordinaria unità nel sostenerecosì come è stato chiesto da Zelensky Questo perché, ha continuato il capo del governo italiano, “è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania, tre Paesi fondatori dell’Unione, e il ...

