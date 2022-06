Lightyear - La vera storia di Buzz: Chris Evans contro le critiche sul bacio gay: "Idioti" (Di giovedì 16 giugno 2022) Chris Evans, doppiatore originale del film Disney Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz, commenta le critiche al bacio gay presente nel film puntando il dito contro i censori. Chris Evans si è espresso apertamente sulle critiche fatte in questi giorni nei confronti del bacio gay presente nel film d'animazione Lightyear - La vera storia di Buzz, esprimendo la sua idea su chi ha aperto il dibattito. Lightyear - La vera storia di Buzz è arrivato ieri nei cinema italiani e già sono partite tantissime critiche sul ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022), doppiatore originale del film Disney Pixar- Ladi, commenta lealgay presente nel film puntando il ditoi censori.si è espresso apertamente sullefatte in questi giorni nei confronti delgay presente nel film d'animazione- Ladi, esprimendo la sua idea su chi ha aperto il dibattito.- Ladiè arrivato ieri nei cinema italiani e già sono partite tantissimesul ...

