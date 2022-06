(Di giovedì 16 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, su Marco. Ecco quanto affermato. “L’operazione alla spalla nongli obiettivi della. Ilvuole prendere Marco, pur essendoci una diagnosi superiore ai tre mesi. Ma si confida di poter accorciare i tempi, la scelta è fatta, esiste una base di intesa nei prossimi giorni. L’idea è quella di affiancargli un altro portiere esperto (a parte Reina, si è offerto Marchetti) in modo da consentire adi guarire con calma”. Di seguito il comunicato dell’Atalanta dopo l’operazione: “l calciatore Marco– scrive ...

Pubblicità

serie_a24 : #Lazio, Pedullà: “L’infortunio non modifica la volontà del club, Carnesecchi resta un obiettivo” - MattiDDribblare : I laziali che seguono Pedullà, li metterei al muro, democraticamente, e li fucilerei. Sempre in maniera democratica… - pasqualinipatri : Pedullà: “La Lazio vuole prendere Carnesecchi, affiancandogli un portiere di esperienza” - laziopress : Pedullà: “La Lazio vuole prendere Carnesecchi, affiancandogli un portiere di esperienza” - LALAZIOMIA : Pedullà: “La Lazio vuole prendere Carnesecchi, affiancandogli un portiere di esperienza” -

... le ultime news È molto probabile che Romagnoli prosegua la sua carriera alla, squadra per la quale fa il tifo fin da quando era bambino. Oggi il giornalista Alfredoha rivelato che il ...Calciomercato, incontro- Verona per Casale - Ilic Intanto però laha incontrato il Verona per questi due nomi, a raccontarlo è Alfredo, esperto di mercato di Sportitalia: ...