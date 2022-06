Inter, offensiva PSG su Skriniar: per ora il prezzo non è giusto (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Inter alza un muro per Milan Skriniar. I nerazzurri hanno respinto il secondo assalto del Paris Saint-Germain, determinato a rinforzare la difesa con il centrale nerazzurro. I parigini hanno presentato un’offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di uno tra Draxler e Kehrer. Una proposta rispedita al mittente dalla dirigenza Interista, determinata a monetizzare al massimo dall’eventuale cessione del difensore. Per lasciar partire Skriniar da Milano chiedono 80 milioni di euro, un prezzo monstre per il calciomercato odierno, anche per le tasche dello sceicco Al-Khelaïfi. Ad Appiano inoltre verranno valutate soltanto offerte “cash“, escludendo dunque l’inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. Possibilità Chelsea Ansa/RICCARDO ANTIMIANI L’amministratore delegato ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) L’alza un muro per Milan. I nerazzurri hanno respinto il secondo assalto del Paris Saint-Germain, determinato a rinforzare la difesa con il centrale nerazzurro. I parigini hanno presentato un’offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di uno tra Draxler e Kehrer. Una proposta rispedita al mittente dalla dirigenzaista, determinata a monetizzare al massimo dall’eventuale cessione del difensore. Per lasciar partireda Milano chiedono 80 milioni di euro, unmonstre per il calciomercato odierno, anche per le tasche dello sceicco Al-Khelaïfi. Ad Appiano inoltre verranno valutate soltanto offerte “cash“, escludendo dunque l’inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. Possibilità Chelsea Ansa/RICCARDO ANTIMIANI L’amministratore delegato ...

