Guerra in Ucraina: cosa è successo oggi (Di giovedì 16 giugno 2022) Guerra in Ucraina: cosa è successo in Ucraina oggi, giovedì 16 giugno 2022. Draghi, Macron e Scholz a Kiev: "Vogliamo l’Ucraina nell’Ue”. Le offese di Medved. Gas, Gazprom: “Stiamo tagliando le forniture all’Europa”. Stoltenberg al Papa: “Dalla Nato... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022)inin, giovedì 16 giugno 2022. Draghi, Macron e Scholz a Kiev: "Vogliamo l’nell’Ue”. Le offese di Medved. Gas, Gazprom: “Stiamo tagliando le forniture all’Europa”. Stoltenberg al Papa: “Dalla Nato...

Pubblicità

Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - claudiapausini8 : RT @Gianl1974: Sono Putin e Mosca i responsabili di questa brutale aggressione contro l'Ucraina - Stoltenberg per il Papa Il segretario de… - MazzaliVanna : RT @Sandro_Russo74: Premi Flaiano, per il giornalismo il riconoscimento a 2 inviate di guerra che hanno raccontato il dramma dell'#Ucraina… -