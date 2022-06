Gas: prezzo chiude in rialzo, ad Amsterdam a 124 euro (Di giovedì 16 giugno 2022) Prosegue la corsa del prezzo del gas in europa dopo la riduzione dei flussi da parte della Russia. A fine giornata le quotazioni ad Amsterdam si sono attestate a 124 euro al Mwh (+3,3%), dopo aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Prosegue la corsa deldel gas inpa dopo la riduzione dei flussi da parte della Russia. A fine giornata le quotazioni adsi sono attestate a 124al Mwh (+3,3%), dopo aver ...

Spada: subito un tetto al prezzo del gas Il Sole 24 ORE Banche centrali non convincono, Europa a picco e Wall Street sotto i 30mila. Milano chiude a -3,3%, spread giù Dopo gli annunci della Bce sullo scudo anti-spread e della Fed sui tassi restano le incertezze per i prossimi passi delle banche centrali ...