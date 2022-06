Cosa succede con le ferie e i permessi non goduti con la scadenza del 30 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) Chi si occupa di gestione e amministrazione del personale all'interno delle aziende ha segnato in rosso una data sul calendario: giovedì 30 giugno 2022. A fine mese scade infatti il termine per godere delle quattro settimane di "... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022) Chi si occupa di gestione e amministrazione del personale all'interno delle aziende ha segnato in rosso una data sul calendario: giovedì 302022. A fine mese scade infatti il termine per godere delle quattro settimane di "...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Mentre cercavano di terrorizzarci, noi nutrivamo dubbi sul conteggio delle morti #Covid. Ed ecco cosa succede ade… - NicolaPorro : ?? Addio a #benzina e #diesel, ora cosa succede? E l'#auto #elettrica inquina meno? In 10 punti le risposte all'ulti… - NicolaPorro : ?? #Erdogan mette alle corde la #Nato e #Stoltenberg è costretto a cedere: cosa succede ?? - chil_q : RT @SirNeneBanBot14: Per la rubrica 'confusi sul genere'. Nel caso tu fossi ancora confuso sul genere, prova a mungere un toro. Ti assicur… - Grazia583 : @lasottonadiasbc @Giulia50799335 Ma cosa succede non capisco -