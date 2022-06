Bonus Alberghi, credito d’imposta del 65%: requisiti e come fare domanda (Di giovedì 16 giugno 2022) Dal 13 giugno scorso è stato dato il via alle domande per ottenere il Bonus Alberghi 2022, il credito di imposta al 65% sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dedicato alle attività ricettive, quelle che insieme ad altri settori hanno dovuto fare i conti con le restrizioni dovute alla pandemia. Ma chi può presentare la domanda? E quali sono i requisiti da rispettare? Bonus Alberghi 2022: cos’è, importo, data click day e come fare richiesta per il SuperBonus 80% A chi spetta il Bonus Alberghi 2022 Il Bonus Alberghi 2022, come anticipato, è un credito di imposta pari al 65%, messo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Dal 13 giugno scorso è stato dato il via alle domande per ottenere il2022, ildi imposta al 65% sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dedicato alle attività ricettive, quelle che insieme ad altri settori hanno dovutoi conti con le restrizioni dovute alla pandemia. Ma chi può presentare la? E quali sono ida rispettare?2022: cos’è, importo, data click day erichiesta per il Super80% A chi spetta il2022 Il2022,anticipato, è undi imposta pari al 65%, messo a ...

