Bonus 200 euro, l’incentivo sarà automatico solo per i dipendenti pubblici: i privati dovranno presentare un’autocertificazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono circa 31,5 milioni i potenziali beneficiari del Bonus di 200 euro previsto dal Decreto aiuti, che sarà versato a luglio. Per i dipendenti privati, che riceveranno l’anticipo dal datore di lavoro, l’erogazione non sarà però automatica: è necessaria un’autocertificazione con la quale il lavoratore dichiari di averne diritto in quanto il suo reddito non supera i 35mila euro e di non essere pensionato o beneficiario del reddito di cittadinanza, categorie a cui i 200 euro saranno versati automaticamente da Inps. l’incentivo spetta una volta sola anche nel caso in cui il beneficiario abbia più rapporti di lavoro. Il modulo dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e il nome del datore di lavoro. Un fac-simile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono circa 31,5 milioni i potenziali beneficiari deldi 200previsto dal Decreto aiuti, cheversato a luglio. Per i, che riceveranno l’anticipo dal datore di lavoro, l’erogazione nonperò automatica: è necessariacon la quale il lavoratore dichiari di averne diritto in quanto il suo reddito non supera i 35milae di non essere pensionato o beneficiario del reddito di cittadinanza, categorie a cui i 200saranno versati automaticamente da Inps.spetta una volta sola anche nel caso in cui il beneficiario abbia più rapporti di lavoro. Il modulo dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e il nome del datore di lavoro. Un fac-simile ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - miciomorbidoso : RT @Lillylabionda: Più che il bonus da 200 euro, avrei trovato utile il bonus da 200 neuroni. - tatapao07 : RT @Vinc_Falabella: ?? Il Bonus di 200 euro spetta anche a coloro che hanno un trattamento pensionistico (assegno per invalidi civili, ciec… - infoitinterno : Fisco, Consulenti lavoro: 'Per bonus 200 euro lavoratori privati resta incombenza dichiarazione' - jappo23 : @INPS_it Io che ho lavorato fino a febbraio 2022 in un'azienda, ed attualmente sono disoccupato ma ho terminato la… -