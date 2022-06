Berrettini, super battaglia al Queen's. Vince in tre set dopo quasi 3 ore. 'Non volevo proprio perdere' (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Berrettini suda le proverbiali sette magliette ma conquista i quarti del torneo del Queen's. In una giornata torrida a Londra - forse è la settimana più calda del millennio per la capitale ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteosuda le proverbiali sette magliette ma conquista i quarti del torneo del's. In una giornata torrida a Londra - forse è la settimana più calda del millennio per la capitale ...

Pubblicità

fanpage : Matteo #Berrettini batte Murray in tre set e vince l'Atp 250 di Stoccarda. Tornato dopo un lungo infortunio, il ten… - leggoit : Berrettini, super battaglia al Queen's. Vince in tre set dopo quasi 3 ore. «Non volevo proprio perdere» - solounastella : RT @Sport_Fair: #Berrettini super in rimonta! #Kudla ko al #CinchChampionships - Sport_Fair : #Berrettini super in rimonta! #Kudla ko al #CinchChampionships - zanghif03 : Colpo del giornooo Passante lungolinea vincente di rovescio a una mano in corsa del super Matteo #Berrettini. Pre… -