Beautiful, anticipazioni 17 giugno: Carter non perdona Zoe, perché non si fida più di lei (Di giovedì 16 giugno 2022) Beautiful, anticipazioni 17 giugno: protagonisti della puntata di domani saranno Zoe e Carter. La modella non avrà speranze con l'ex fidanzato. Beautiful, anticipazioni 17 giugno: Zoe non riesce a farsi perdonare da Carter Zoe persevera nel voler ottenere il perdono di Paris e Carter. L'ex fidanzato però le dice che non c'è alcuna possibilità che torni con lei, perché non si fida più: non riesce a dimenticare il suo flirt con Zende! Con Paris andrà meglio? Vedremo! Beautiful, anticipazioni americane: Liam rischia di finire veramente male per la morte di Vinny. Intanto Hope, Thomas e Bill …

