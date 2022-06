Atp Queen’s 2022: programma, orari ed ordine di gioco venerdì 17 giugno con Berrettini (Di giovedì 16 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 500 del Queen’s 2022 per la giornata di venerdì 17 giugno. Tutti i riflettori sono puntati su Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria dopo quasi tre ore contro il lucky loser americano Denis Kudla. L’azzurro, che deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno, troverà un altro giocatore a stelle e strisce nei quarti di finale. Si tratta di Tommy Paul, che al secondo turno ha fatto fuori lo svizzero Wawrinka. Interessante anche l’incontro tra il giovane finlandese Ruusuvuori ed il croato Cilic, campione per ben due volte in carriera su questi campi. Di seguito il programma completo con tutti gli orari del dettaglio. IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 500 delper la giornata di17. Tutti i riflettori sono puntati su Matteo, reduce dalla vittoria dopo quasi tre ore contro il lucky loser americano Denis Kudla. L’azzurro, che deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno, troverà un altro giocatore a stelle e strisce nei quarti di finale. Si tratta di Tommy Paul, che al secondo turno ha fatto fuori lo svizzero Wawrinka. Interessante anche l’incontro tra il giovane finlandese Ruusuvuori ed il croato Cilic, campione per ben due volte in carriera su questi campi. Di seguito ilcompleto con tutti glidel dettaglio. IL ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI AI QUARTI IDI FINALE Battuto Kudla in tre set per 3-6, 7-6, 6-4 #SkySport… - Gazzetta_it : #Berrettini batte Kudla, è ai quarti del Queen's dopo due ore e mezza di battaglia: 'Non volevo perdere' - saqueyvolea : ATP QUEEN`S R2 RYAN PENISTON (GRB) A FRANCISCO CERÙNDOLO (ARG) 6-0-4-6-6-4 - flamanc24 : RT @zazoomblog: ATP Queen’s 2022 Matteo Berrettini: “Un match molto duro adoro giocare sull’erba!” - #Queen’s #Matteo #Berrettini: #match… - flamanc24 : RT @zazoomblog: Ultime Notizie – Atp Queen’s Berrettini batte Kudla e va ai quarti - #Ultime #Notizie #Queen’s #Berrettini -