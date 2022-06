Atalanta | pioggia di abbonamenti | 5234 tessere in 5 giorni

(Di giovedì 16 giugno 2022)diper l’. Nei primi cinquedi campagna2022/2023, sono state sottoscritte già. Lo rende noto la stessa società nerazzurra tramite una nota. La campagnasi è aperta mercoledì 15 giugno. Dalle 10 di sabato 11 giugno e fino alle ore 20 del 18 giugno sono attive le prelazioni per abbonati all’ultima stagione, Curva Nord Pisani, Curva sud Morosini, Tribuna centrale e Tribuna d’onore nerazzurra. Da domenica 19 giugno e fino a sabato 25 si aprirà la seconda fase di prelazione, riservata agli abbonati 2019/2020 ex Tribuna UBI/Giulio Cesare (Centrale coperta, Laterale coperta e scoperta, Parterre) con scelta fra la Tribuna Rinascimento o un posto rimasto libero in tutti gli altri ...

