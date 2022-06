Asia Argento si sfoga: “Io e mia mamma eravamo compagne di bevute. Quando è scomparsa ho iniziato a stare peggio… Ora sono felice” (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo averne parlato su Instagram con un post, ora arriva un’intervista al settimanale Oggi nella quale Asia Argento racconta di un importante traguardo raggiunto, quello della sobrietà. Argento non beve da un anno: “sono felice. Di essere sopravvissuta. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita – racconta – Avevo toccato il fondo”. Una spirale negativa che l’ha risucchiata dopo un altro periodo di sobrietà durato 4 anni e fino al 2017, Quando è scoppiato il caso Harvey Weinstein: “È partito lo tsunami che mi ha travolta… una serie di eventi terribili culminati con l’ischemia di mia madre, la sua malattia, in pieno Covid, nel settembre 2020. Non potevo vederla. Un dolore straziante… sono ricaduta in una depressione di cui avevo sofferto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo averne parlato su Instagram con un post, ora arriva un’intervista al settimanale Oggi nella qualeracconta di un importante traguardo raggiunto, quello della sobrietà.non beve da un anno: “. Di essere sopravvissuta. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita – racconta – Avevo toccato il fondo”. Una spirale negativa che l’ha risucchiata dopo un altro periodo di sobrietà durato 4 anni e fino al 2017,è scoppiato il caso Harvey Weinstein: “È partito lo tsunami che mi ha travolta… una serie di eventi terribili culminati con l’ischemia di mia madre, la sua malattia, in pieno Covid, nel settembre 2020. Non potevo vederla. Un dolore straziante…ricaduta in una depressione di cui avevo sofferto in ...

