Apple Tv+ si prende il calcio americano (Di giovedì 16 giugno 2022) Apple e la Major League Soccer stringono un accordo per lo streaming The Wall Street Journal Usa, pagina 4, di Rachel Bachman e Tim Higgins. Apple Inc. e la Major League Soccer hanno firmato un accordo del valore di almeno 2,5 miliardi di dollari per la trasmissione delle partite sul servizio di streaming del colosso, la mossa più significativa del produttore di iPhone nel settore dello sport, che sottolinea le sue crescenti ambizioni per lo streaming. L’accordo decennale annunciato martedì renderà l’app Apple TV+ la casa di tutte le partite della MLS, disponibili per i fan attraverso una varietà di opzioni di programmazione. Sebbene i termini finanziari dell’accordo non siano stati resi noti, secondo una persona a conoscenza dei dettagli, l’accordo ha un valore minimo di 250 milioni di dollari all’anno. L’accordo rende la MLS la più ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 16 giugno 2022)e la Major League Soccer stringono un accordo per lo streaming The Wall Street Journal Usa, pagina 4, di Rachel Bachman e Tim Higgins.Inc. e la Major League Soccer hanno firmato un accordo del valore di almeno 2,5 miliardi di dollari per la trasmissione delle partite sul servizio di streaming del colosso, la mossa più significativa del produttore di iPhone nel settore dello sport, che sottolinea le sue crescenti ambizioni per lo streaming. L’accordo decennale annunciato martedì renderà l’appTV+ la casa di tutte le partite della MLS, disponibili per i fan attraverso una varietà di opzioni di programmazione. Sebbene i termini finanziari dell’accordo non siano stati resi noti, secondo una persona a conoscenza dei dettagli, l’accordo ha un valore minimo di 250 milioni di dollari all’anno. L’accordo rende la MLS la più ...

