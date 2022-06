Amber Heard: uno dei giurati dice che le sue "lacrime di coccodrillo" non sono state convincenti (Di giovedì 16 giugno 2022) Continuano gli attacchi ad Amber Heard e questa volta si tratta di un membro della giuria: quest'ultimo ha anonimamente rivelato che le sue 'lacrime di coccodrillo' non li hanno convinti. Un giurato che faceva parte della giuria del processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard ha rotto il suo silenzio e ha rivelato, in forma anonima, che la testimonianza "gelida" dell'attrice e le sue "lacrime di coccodrillo" non sono state affatto convincenti. Il giurato, secondo quanto riferito da Good Morning America, ha ritenuto che la sua testimonianza emotiva "non fosse coerente" e dopo avere analizzato le prove è arrivato alla conclusione che fosse lei "l'aggressore" nella relazione tra i due. Ha anche ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022) Continuano gli attacchi ade questa volta si tratta di un membro della giuria: quest'ultimo ha anonimamente rivelato che le sue 'di' non li hanno convinti. Un giurato che faceva parte della giuria del processo per diffamazione tra Johnny Depp eha rotto il suo silenzio e ha rivelato, in forma anonima, che la testimonianza "gelida" dell'attrice e le sue "di" nonaffatto. Il giurato, secondo quanto riferito da Good Morning America, ha ritenuto che la sua testimonianza emotiva "non fosse coerente" e dopo avere analizzato le prove è arrivato alla conclusione che fosse lei "l'aggressore" nella relazione tra i due. Ha anche ...

