"Aiuti solo a Germania e Francia?". Ira di Donzelli con Ue e Draghi: che fine ha fatto? (Di giovedì 16 giugno 2022) "Che fine ha fatto la grande autorevolezza internazionale di Draghi?". La domanda se la pone Giovanni Donzelli nel corso della puntata del 16 giugno di Dritto e rovescio, talk show di Rete4 condotto da Marcello Vinonuovo in sostituzione di Paolo Del Debbio (positivo al Covid). Il deputato di Fratelli d'Italia chiede un aiuto all'Italia, che è tra i paesi maggiormente colpiti dalle conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: "Avevamo chiesto di chiedere all'Europa e a livello internazionale di chiedere dei fondi di perequazione, cioè per arrivare ad aiutare gli stati e le popolazioni che subivano maggiormente le conseguenze della guerra. Ma non c'è traccia di tutto ciò. Per quale motivo gli Stati Uniti ci devono guadagnare sul gas e l'Italia deve andare a rimetterci?

