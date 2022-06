Traffico A1, mezzo in avaria e incendio: disagi nel tratto fiorentino - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 15 giugno 2022) I mezzi in coda Code e rallentamenti sull'autostrada A1 Milano - Napoli nel tratto di Firenze , per due diversi eventi. Il primo, quello che causa il disagio maggiore, è un veicolo in avaria al km 297 ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) I mezzi in coda Code e rallentamenti sull'autostrada A1 Milano - Napoli neldi Firenze , per due diversi eventi. Il primo, quello che causa ilo maggiore, è un veicolo inal km 297 ...

Pubblicità

qn_lanazione : Traffico A1, mezzo in avaria e incendio: disagi nel tratto fiorentino @muoversintoscan - GnkEff : @Agenzia_Ansa Saranno l'unico mezzo di trasporto privato che potremo permetterci noi della ex classe media. Le auto… - debs_254 : Non sapeva nulla. Arrivano finalmente i carabinieri. Non gestiscono la situazione traffico. Fanno due domande alle… - Bluelake76 : @laziaines2 @dafiumicino in mezzo alla corsia bloccando il traffico spero, così eri tragressiva pure tu! - veneto_ : RT @rykyjeypynaz: Svegliato di colpo 'obbligandomi' ad andare a Venezia, ora sono in mezzo al traffico a porconare tutti i santi -