Tonitto | primi cinque mesi record | +5% sul 2021 e +50% sul 2019 Gelati italiani approdano in Francia | Svezia e per la prima volta in Africa

(Di mercoledì 15 giugno 2022)1939 daneidel 2022. Nonostante le difficoltà post pandemia, l’aumento dei prezzi delle materie prime e lo scoppio della guerra russo-ucraina, l’azienda ligure leader in Italia per il sorbetto e per il gelato senza zuccheri aggiunti fa registrare il miglior risultato di sempre tra gennaio e maggio, con un +5% del fatturato rispetto allo stesso periodo delrispetto al, ovvero ai livelli pre-Covid. Con un fatturato complessivo dell’azienda assestatosi nela 10,6 milioni di euro, a trainare lo sviluppo di1939 anche nel 2022 è l’export che, rispetto allo stesso periodo del(gennaio-maggio) cresce del 10%. Un’espansione importante negli ...

Non solo estero nei piani strategici di1939, ma anche l'Italia dove continua la crescita costante anche neimesi del 2022: la realtà produttrice di sorbetti e gelati ha ampliato gli ...è nata più 83 anni fa a Genova come una semplice latteria di città. Tuttavia, in breve ... L'evoluzione è andata poi in scena neianni '70, quando l'azienda è diventata punto di ... Tonitto, primi cinque mesi da record. Vola l'export e i gelati italiani approdano in Africa per la prima volta Rispetto allo stesso periodo del 2021, il fatturato è cresciuto del 10% all’estero. Bene anche l’espansione in Italia, dove l’azienda ligure ha allargato la distribuzione in Campania e Sardegna ...Tra gennaio e maggio 2022 Tonitto 1939 registra il miglior risultato di sempre, con un +5% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2021 e +50% rispetto al 2019, ovvero ai livelli pre-Covid. L’a ...