The Good Doctor 5 trama episodi 15 giugno 2022 Copia (Di mercoledì 15 giugno 2022) The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 15 giugno 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Good Doctor 5 trama episodi 15 giugno 2022 The Good Doctor 5 episodio 17 Lo show di Lea. Penultimo episodio della stagione. Mentre la dottoressa Lim cerca di scoprire cosa si nasconda dietro al comportamento poco professionale dell’infermiera Villanueva, Shaun e Lea stanno per coronare il ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) The5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovidella quinta stagione mercoledì 15. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitoe anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The15Theo 17 Lo show di Lea. Penultimoo della stagione. Mentre la dottoressa Lim cerca di scoprire cosa si nasconda dietro al comportamento poco professionale dell’infermiera Villanueva, Shaun e Lea stanno per coronare il ...

Pubblicità

Giada_SCK : Ah però, così... de botto. Good morning anche a te, the b ?? - sejcapsq : @dormosempr3 The good place già vista un gioiellino - AdolfoSalsi : @EmilioBerettaF1 E lasciato fare o polli più di loro... la storia e l'isola e anche l'intrapprendenza han pagato, l… - dormosempr3 : @sejcapsq Siii, poi se vuoi qualcosa di più leggero mi sono appena ricordata che ho amato The good place, è molto d… - F3D318 : Ho appena visto l'episodio S05 | E08 di The Good Doctor! #gooddoctor -