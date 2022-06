Tempo di partenze: e se il volo viene cancellato? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono già migliaia gli italiani che hanno prenotato le vacanze estive 2022. Località molto turistiche o luoghi sconosciuti dal turismo di massa, viaggi extra - continentali o week - end fuori porta, l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono già migliaia gli italiani che hanno prenotato le vacanze estive 2022. Località molto turistiche o luoghi sconosciuti dal turismo di massa, viaggi extra - continentali o week - end fuori porta, l'...

Pubblicità

pungiglione63 : @anna_limosani @MattyInterista Il tempo può essere galantuomo e la fiducia in Marotta è totale; nella tua risposta… - VICTOR112151 : RT @Pina81770030: Il tempo cambia tutto. Pensieri. Prospettive. Partenze, percorsi, mete. Sogni. Persone. … Tempo al tempo!! ?? https://t.co… - BLQairport : Buona serata dall'Aeroporto di #Bologna, ?? ci rivediamo presto! ?? Per informazioni aggiornate in tempo reale sui n… - LadyLau25624377 : RT @MilanBergamoBGY: In previsione di un consistente aumento delle partenze nei giorni 11 E 12 GIUGNO, si invita a raggiungere l’aerostazio… - BLQairport : Buona serata dall'Aeroporto di #Bologna, ?? ci rivediamo presto! ?? Per informazioni aggiornate in tempo reale sui n… -