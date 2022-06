Simone Stucchi, ucciso a 21 anni in una rissa tra bande: 24 arrestati, 5 sono minorenni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza , i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza , i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse ...

